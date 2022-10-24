Bıçaklı saldırıya uğrayan Salman Rüşdi bir gözünü kaybetti

ABD'nin New York kentinde ağustos ayında katıldığı bir etkinlikte bıçaklı saldırıya uğrayan ünlü yazar Salman Rüşdi'nin bir gözünde görme yetisini kaybettiği ve bir elini de kullanamadığı bildirildi.

Kaleme aldığı “Şeytan Ayetleri” kitabı nedeniyle yıllardır ölüm tehditleri alan Rüşdi'nin menajeri Andrew Wylie, yazarın 15'ten fazla kez göğsünden bıçaklandığını belirtti. İspanyol El Pais gazetesine konuşan Wylie, Rüşdi'nin yerinin gizli kalacağını ifade ederek “O hayatta. Önemli olan bu” dedi.

Hint asıllı İngiliz yazar, “Şeytan Ayetleri” romanı nedeniyle Müslümanlar arasında sert eleştirilerin hedefi olmuştu. 24 yaşındaki Lübnan asıllı ABD'li saldırgan Hadi Matar da ifadesinde Rüşdi'nin “İslam'a saldırdığını” söylemiş ancak hakkındaki suçlamalarını reddetmişti.