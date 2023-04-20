Biden'a verilen destek yüzde 40 altına düştü

Reuters/Ipsos ortaklığıyla yapılan ankete göre, geçen hafta 2024 başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıklayan ancak henüz resmi duyuruyu yapmaya hazır olmadıklarını söyleyen ABD Başkanı Joe Biden'a verilen halk desteği yüzde 39'a geriledi.

14-16 Nisan'da yapılan ankete göre, Amerikalıların yalnızca yüzde 39'u Biden'ın başkanlık performansını destekliyor.

Böylece Biden'ın politikalarına kamuoyu desteği geçen aya göre 3 puan geriledi.

Bu oran, Biden'ın Ekim 2021'de en yüksek seviyeye ulaştığı onay oranı olan yüzde 44,1'in 5 puan altında olmasıyla dikkati çekti. Başkanlık koltuğuna oturduğundan beri başta Kovid-19 salgını ve yüksek enflasyon rakamları ile mücadele eden Biden'a halk desteği, 2022'nin mayıs ve haziran aylarında ise yüzde 36'lara kadar gerilemişti.

80 yaşındaki Biden'ın karşılaştığı en önemli sorunlardan biri halkın ekonomiden memnuniyetsizliği olurken, ankete katılanların yüzde 10'u ülkenin en büyük sorunları arasında çevre ve suç oranları olduğunu belirtti.

Diğer yandan kadınların kürtaj hakkına verdiği destek, Biden'ın desteklenme nedenleri arasında yer aldı.

Demokrat Partiden 2024 başkanlık seçimleri için Biden'ın rakipleri arasında adaylıklarını resmen duyuran ünlü yazar Marianne Williamson ve eski ABD Başkanı Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr yer alıyor.

JOE BIDEN NEDEN ELEŞTİRİLİYOR, NEDEN KAN KAYBEDİYOR?

Joe Biden, ABD başkanı olarak birçok konuda eleştiriliyor. Bunlar arasında öne çıkanlar şunlar:

Afganistan Çekilmesi: Biden yönetimi, ABD'nin 20 yıldır sürdürdüğü savaşın sonlandırılması için Afganistan'dan askerlerin çekilmesi kararı aldı. Ancak bu karar, Taliban'ın hızla ilerlemesi ve ülkenin kontrolünü ele geçirmesiyle sonuçlandı. Bu nedenle, Biden yönetimi, askeri çekilme stratejisi hakkında eleştiriler aldı. COVID-19 Yönetimi: Biden yönetimi, COVID-19 pandemisiyle mücadele için hızla aşı dağıtımı ve toplu aşılamalar gibi önlemler aldı. Ancak bazıları, yönetimin daha etkili bir iletişim stratejisi benimsemesi gerektiğini veya maske zorunluluğu gibi daha sıkı önlemler alması gerektiğini savunuyor. Göç Politikası: Biden yönetimi, göçmenlerin ABD'ye gelmesine izin veren bazı politikaları geri aldı ve sınır güvenliği politikalarını değiştirdi. Ancak, artan sınır geçişleri ve sığınma talepleri, yönetimi eleştirilere maruz bıraktı. Enerji Politikası: Biden yönetimi, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için fosil yakıt kullanımını azaltmaya yönelik politikalar benimsedi. Ancak, bu politikaların enerji endüstrisindeki iş kayıplarına ve enerji maliyetlerinde artışa neden olduğu için eleştiriliyor. Ekonomik Politika: Biden yönetimi, pandemi sonrası ekonomiyi canlandırmak için mali teşvik paketleri benimsedi. Ancak, bazıları, bu teşviklerin enflasyonu artırabileceğini veya uzun vadeli mali açıklara neden olabileceğini savunuyor.

Bu eleştirilerin bazıları, Biden yönetiminin kararlarından veya politikalarından kaynaklanırken, bazıları ise siyasi görüş farklılıkları nedeniyle ortaya çıkıyor. Örneğin, rakibi Donald Trump'ın taraftarları hiçbir icraatına onay vermez.