Biden ordunun yetkisini genişletmek yana

Beyaz Saray'a göre Başkan Joe Biden, ABD’nin denizaşırı hedeflere yönelik saldırılarını meşru kılmak için verilen askeri güç kullanım yetkisinin gözden geçirilmesini destekliyor.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Biden’ın onayıyla Suriye’de düzenlenen son hava saldırılarının ise eski yetkiler çerçevesinde yapılmış olmasına rağmen meşru olduğunu söyledi.

Psaki, Suriye saldırısı konusunda yasal süreci işlettiklerini ve saldırıyı gerekli şekilde değerlendirmeden geçirdiklerini kaydetti.

ABD 26 Şubat’ta Suriye’nin doğusunda İran destekli milislere hava operasyonu düzenlemişti. Operasyonda en az bir milisin öldüğü, çok sayıda milisin de yaralandığı bildirilmişti. Amerikalı yetkililer, operasyonun Irak’taki ABD personelini hedef alan roket saldırılarına “ölçülü bir yanıt” olarak düzenlendiğini belirtmişti.

Biden tarafından emri verilen Suriye hava saldırısı hem Cumhuriyetçi hem Demokrat Parti’nin tepkisini çekmişti.

Mevcut askeri saldırı yetkilerinin değişmesi için bu hafta Kongre’ye sunulan bir tasarının da mimarlarından olan Demokrat Senatör Tim Kaine, askeri yetki kullanmak için onlarca yıllık izinlere sırtını dayamanın operasyonel bir amacı olmadığını, sürekli savaş durumunu desteklediğini ve Irak’ın egemenliğine gölge düşürdüğünü söyledi.

Kaine, ‘‘Geçen haftaki hava saldırıları, yürütmenin partiden bağımsız olarak savaş yetkilerini genişletmeyi sürdüreceğini gösteriyor’’ dedi.

Tasarı Kongre'ye sunulmuştu

Demokrat Senatör Tim Kaine ve Cumhuriyetçi Senatör Todd Young, bu hafta Irak’a karşı 1991 ve 2002 tarihli Askeri Güç Kullanımı Yetkileri’nin kaldırılmasını isteyen bir tasarıyı Kongre’ye sunmuştu. İki senatör tasarıya gerekçe olarak Washington ve Bağdat yönetimi arasındaki ‘‘güçlü ortaklığı’’ göstermişti.

Psaki, Biden’ın askeri güç kullanımı yetkileri konusunda Kaine ile birlikte çalışmak istediğini kaydetti ve mevcut yetkileri ‘‘eski oldukları açık’’ sözleriyle değerlendirdi.

Psaki mevcut izinlerin daha dar ve sınırları belirli bir çalışmayla değiştirilmesi gerektiğini, böylece yeni çalışmanın Amerikalılar’ı terör tehdidinden korurken bitmeyen savaşları sona erdirmeyi garanti altına almasını umduklarını kaydetti.

ABD Anayasası savaş ilan etme yetkisini ise Başkan’a değil Kongre’ye veriyor.

Kaine ve diğer temsilciler ve senatörler, askeri saldırıların sıradışı koşullar haricinde Kongre’ye danışılmadan düzenlenmesinin anayasaya uygun olmadığını savunuyor.

Kaynak: Amerika'nın Sesi

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021, 12:56