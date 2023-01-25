Biden açıkladı: ABD, Ukrayna'ya 31 M1 Abrams tankı verecek

"Rusya'ya karşı tam anlamıyla birlik içerisindeyiz" diyen Biden, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Uzun süredir söylüyorum. Rusya'nın beklentisi birliğimizi koruyamayacağımız yönünde. Rus saldırılarına karşı savunmayı uzun vadede güçlendirmeleri lazım. Buradaki verdiğimiz destek hayati öneme sahip. ABD'nin 31 Abrams tankı göndereceğini açıklıyorum. Cephede gereken eğitimleri sağlayacağız. Ukrayna askerini eğitmeye başlayacağız. Avrupa'nın 2 tabur Tank desteğini de öncelik edecekler. Kolektif desteklerine teşekkürler. Almanya ciddi katkı sağladı. Ukrayna'yı desteklemek dünya çapında bir sorumluluktur. Geçtiğimiz hafta Almanya'da temas grubu toplandı. Hepsi Ukrayna'nın bağımsız kalmasını sağlamak istiyor. Koalisyonun her üyesine teşekkür sunuyorum. Almanya'dan 1 patriot hava savunma bataryası gidecek, Hollanda da bunu yapacak.

Polonya zırhlı araçlar gönderiyor. Litvanya hava savunma sistemleri gönderiyor. Finlandiya'nın NATO'laşma süreci söz konusu oldu. Bunların amacı Rusya'nın vahşi saldırısını engellemek. Bu Rusya'ya yönelik saldırgan bir tehdit içermiyor. Rusya ait olduğu yere gitse savaş biter zaten. Adil ve kalıcı olarak bitmesini istiyoruz. 143 ülke BM Kurulu'nda imza attı. Amerika müttefikleriyle omuz omuza duruyor. Putin Avrupa ve Amerika'nın zayıflamasını bekledi. En başından beri yanıldı. Biz birlik içerisindeyiz. Hala kararlıyız. Tanklar da bizim vazgeçmeyeceğimizi gösteriyor. Ukrayna saldırganlığa karşı savaş yürütüyor. Bu özgürlükle ilgili bir mesele.