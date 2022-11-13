Biden ara seçimin siyasi konumunu ‘güçlendirdiğini’ söyledi

Biden, ASEAN zirvesi çerçevesinde bir dizi liderle bir araya geldiği Phnom Penh’de, Demokratların ABD Senatosu’nun kontrolünü ellerinde tutmalarına izin veren Nevada’daki zaferine atıfta bulunarak, “Kendimi iyi hissediyorum ve önümüzdeki birkaç yılı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.



Cumhuriyetçileri hayal kırıklığına uğratan ara seçimlerden dört gün sonra, kritik Nevada eyaletinde, Demokrat Senatör Catherine Cortez Masto, eski Başkan Donald Trump tarafından desteklenen aday Cumhuriyetçi Adam Laxalt’ı geride bıraktı.



B﻿öylece Senato’daki 100 sandalyenin 50’si Demokratların, 49’u Cumhuriyetçilerin oldu.



Demokratlar, 6 Aralık’ta ikinci turun yapılacağı Georgia eyaletinde de hala bir sandalye kazanabilir.



Bu eyalette Cumhuriyetçiler kazanır ve sandalyelerde dağılım 50’ye 50 olursa, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in oyu oylamalarda belirli olacak. Bu da Demokratların Senato’da kontrolü koruduğu anlamına gelir.



435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nde hangi partinin çoğunluğu kazanacağının belirlenmesi birkaç gün veya daha fazla sürebilir.



Cumhuriyetçiler ilerlemeye devam ediyor, ancak liberal eğilimli Kaliforniya eyaleti de dahil olmak üzere birçok sandalyenin sonuçları hala belirsiz.



Biden, partisinin Georgia yarışını kazanmaya odaklanacağını söyledi. Ancak Temsilciler Meclisi’nin kontrolünü elinde tutma ihtimali için, “Bu pek olası değil” yorumunda bulundu.



Cumhuriyetçiler çoğunluğu kazanırlarsa, Biden’in iklim değişikliği politikasını tersine çevirme sözü verdiler.



Süresi dolmak üzere olan 2017 tarihli vergi indirimini sürdürmek isteyen Cumhuriyetçiler, ayrıca Biden yönetiminin faaliyetlerinin yanı sıra Ukrayna ve Çin ile iş ilişkileri olan oğlu hakkında soruşturmalar planlıyor.



ABD Senatosunda Demokratların Çoğunluk Lideri olan Chuck Schumer, düzenlediği basın toplantısında, “ABD demokrasimize inandığımızı, demokrasinin köklerinin derin ve güçlü olduğunu gösterdi” dedi.



Senato şu anda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında eşit olarak bölünmüş durumda. Yeni seçilen Senato 3 Ocak’ta yemin edecek.

Şarku’l Avsat