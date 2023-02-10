Biden Avrupa'ya geliyor

Beyaz Saray Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın Polonya ziyaretinde iki ülke arasındaki işbirliğinin yanı sıra Ukrayna'yı desteklemek ve NATO'nun caydırıcılığını güçlendirmek için ortak çabaların ele alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, Biden'ın, gezi kapsamında Bükreş Dokuzlusu (B9) olarak da bilinen NATO'nun doğu kanadı liderleri ile de bir araya gelerek ABD'nin ittifakın güvenliğine sarsılmaz desteğinin yeniden teyit edileceği belirtildi.

Ayrıca ABD Başkanı'nın, "Rusya'nın, Ukrayna'yı vahşi ve sebepsiz yere işgalinin" birinci yılına dair konuşma yapacağı ve Ukrayna'ya destek için ABD'nin dünyadaki çabalarını değerlendireceği bilgisi paylaşıldı.