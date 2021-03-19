Biden başkan olduğunu unuttu, 'Başkan Harris' dedi

Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanı (Pentagon) Lloyd Austin'in adını unutarak "Şeye, şeye... Eski general, Ona sürekli general deyip duruyorum" diye kekeleyen ABD Başkanı Joe Biden, şimdi de kendisinin ABD Başkanı olduğunu "unuttu".

Koronavirüs salgını ile alakalı Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşması yapan Biden, konuşmasının bir bölümünde Amerika'nın başkanının yardımcısı Kamala Harris olduğunu söyledi.

Kısa bir duraksamadan sonra sözlerine devam eden Biden'ın o konuşması, Twitter'da viral oldu.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 08:06