Biden başkan olduktan sonra ilk hangi liderle görüştü?

Görüşmede ABD-Kanada ilişkilerinin stratejik öneminin vurgulandığının aktarıldığı açıklamada, ikili iş birliğinin Kovid-19 ile mücadele, ekonomik bağların güçlendirilmesi ve savunma alanında daha çok iş birliği şeklinde genişletilmesi konusunun da ele alındığı belirtildi.

Biden'ın, Keystone XL isimli petrol boru hattı projesinin iptalinden dolayı Trudeau'nun duyduğu rahatsızlığı anladığını belirttiğinin kaydedildiği açıklamada, "Başkan Biden, aktif ikili diyaloğun sürdürülmesi ve Kanada ile iş birliğinin derinleştirilmesi konusundaki sözünü bir kez daha teyit etti." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, iki liderin ikili iş birliğini kurmaya devam etmek adına bir ay içinde tekrar görüşmek konusunda mutabık kaldığı anlatıldı.

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador Biden ile görüştü

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da ABD Başkanı ile telefonda görüştü.

Lopez Obrador, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Biden ile çok verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Başkan Biden saygı dolu ve nazikti. Göç, Kovid-19 ve sağlık konularına yönelik iki ülke ilişkilerini ele aldık. Aynı zamanda iki devletin sağlığı ve yararı için iş birliğini konuştuk, Bütün bunlar ülke ve halklarımız için ilişkilerin iyi olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Biden, görevindeki ilk gününde Trump döneminin en tartışmalı kararlarından biri olan Meksika sınırına örülen duvara sağlanan fonların kesilmesine yönelik de bir kararname imzalamıştı.

Lopez Obrador, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ABD'ye göç politikasında önemli reformlar yapma çağrısında bulunmuştu.

AA