Biden bir kez daha düştü

ABD Başkanı Joe Biden bu kez ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde yere kapaklandı. Ne olduğunu anlayamayan vatandaşların endişeli bakışları arasında Biden, korumalarının yardımıyla ayağa kalkabildi.

Biden, Colorado'daki ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmanın ardından, öğrencilere diplomalarını takdim ettikten sonra sahnede ayağı takılarak dengesini kaybetti ve yere düştü.

Töreni izlemeye gelenlerin çığlıkları arasında yerden kalkmaya çalışan Biden'a korumaları yardım etti.

Biden, korumalarının yardımıyla zor da olsa yerden kalkabildi.

Ayağa kalktıktan sonra yerde duran bir şeye işaret eden Biden'ın ayağının oraya takıldığını ima ettiği görüldü.

Beyaz Saray'dan 80 yaşındaki Biden'ın durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Beyaz Saray İletişim Koordinatörü Ben LaBolt, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Biden'ın iyi olduğunu ve Başkan'ın el sıkıştığı sırada sahnede bir kum torbası olduğunu bildirdi.