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Biden'dan bir gaf daha: Avustralya Başbakanının adını unuttu

ABD Başkanı Biden'dan çok konuşulacak bir gaf daha. Biden, sefer Avustralya Başbakanı'nın adını unuttu ve ona "aşağıdaki adam" dedi.

Amerika 16.09.2021, 19:51
Biden'dan bir gaf daha: Avustralya Başbakanının adını unuttu

ABD Başkanı Joe Biden'ın, bir video konferans sırasında Avustralya başbakanının adını unuttuğu ortaya çıktı.

Boris Johnson'a ismiyle hitap ederek teşekkür ettikten sonra Scott Morrison'dan "aşağıdaki adam" olarak bahsetti.

"Teşekkürler Boris ve... ve ben aşağıdaki adama teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim dostum. Minnettarım, Sayın Başbakan"

Sanal toplantı, üç ülke arasındaki Asya-Pasifik'teki Aukus güvenlik anlaşmasını tartışmak için yapılmıştı.

Kaynak: TRT Haber

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#ABD #Joe Biden #avustralya başbakanı
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