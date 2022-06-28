Biden'dan kamyonda bulunan göçmen cesetleri için yorum: "Korkunç"

Dualarının yaşamını kaybedenlerin aileleri ve yaşam mücadelesi verenlerle olduğunu kaydeden Biden, İç Güvenlik Bakanlığının konuyu yakından soruşturduğunu vurguladı.

Bu trajedinin insan kaçakçıları nedeniyle yaşandığına ilişkin de haberler olduğunu belirten Biden, "Bu olay, birçok masum insanın ölümüne yol açan ve göçmenler üzerinden geçinmeye çalışan milyarlarca dolarlık kaçakçılık sektörünün peşine düşmemizin gerekliliğini göstermiştir." yorumunu yaptı.

Biden, kar için savunmasız insanları istismar etmenin kabul edilemez olduğunun, yönetiminin insan kaçakçılarını durdurmak için elinden geleni yapacağının altını çizdi.

Terk edilmiş kamyonda 50 göçmenin cesedi bulunmuştu

Yerel yetkililer, dün San Antonio'da terk edilmiş bir kamyonda 50 göçmenin cesedinin bulunduğunu, 4'ü çocuk 16 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

Kamyondaki göçmenlerin yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalıştığı belirtilmişti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador göçmenlerin 22'sinin Meksika vatandaşı, 7'sinin Guatemala, 2'sinin ise Honduras'tan olduğunu açıklamış, diğer 19 kişinin kimliğine ilişkin bir açıklama yapmamıştı.

San Antonio Polis Şefi William McManus ise terk edilen kamyona ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.