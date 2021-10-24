Biden'dan sert çıkış: 'O polisler kovulmalı'

ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19 aşısı yaptırmayı reddeden polis memurlarının ve ilk müdahale ekiplerinin evde kalıp işten atılması gerektiğini söyledi.

Bir belediye binasında düzenlenen forum sırasında gazeteci Anderson Cooper'la konuşan Biden, aşı olmayı reddeden acil durumda ilk müdahale ekiplerinin kovulması gerektiğini kabul etti.

"Polis memurlarının, ilk müdahalecilerin aşı yaptırması zorunlu olmalı mı? Ve değilse de o zaman evde kalmaları mı zorunlu olmalı, kovulsunlar mı?" sorularına Başkan'ın yanıtı "Evet ve evet" oldu.

Biden şunları ekledi:

Bu arada, aşı zorunluluğu hakkında konuşmak için temmuza kadar bekledim çünkü mümkün olan her şeyi denedim. Zorunluluklar işe yarıyor.

Başkan temmuzda 100'den fazla çalışanı olan işletmelerin koronavirüs aşılarını zorunlu kılması gerekeceğini, aksi takdirde haftalık Kovid-19 testi uygulaması gerekeceğini duyurmuştu.

Ayrıca işverenlerin çalışanlarına aşı olmaları için ücretli izin vermesi gerekeceğini söylemişti.

Biden aşıyı reddedenlerin aşı zorunluluğunu "siyasi bir mesele" haline getirmeye çalıştığını da sözlerine ekledi.

Başkan, bu kişilerle alay ederek şunları söyledi:

Seni Kovid'imle öldürme özgürlüğüm var. Hayır, demek istediğim, haydi ama, özgürlük bu.

ABD'li yetişkinlerin yaklaşık yüzde 70'i en az bir doz Kovid-19 aşısı olurken, tüm Amerikalıların yüzde 60'ından fazlası her iki aşı dozunu da yaptırdı.

Bu arada 16 Eylül tarihli ortak bir mektupta yaklaşık iki düzine Cumhuriyetçi başsavcı, yönetimi aşı zorunluluğu nedeniyle dava etmekle tehdit etti ve zorunluluğu "feci ve zarar verici" olarak niteledi.

Biden'a gönderilen mektupta şu ifadeler yer aldı:

Politika açısından bakıldığında, bu tebligatın kalpleri ve zihinleri kazanması pek mümkün değil, yalnızca daha fazla şüpheciliğe yol açacak. Ve en azından bazı Amerikalılar boyun eğmek yerine iş piyasasını terk edecek.

Kaynak: Independent Türkçe