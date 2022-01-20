Biden'dan tehdit: "Putin işgali seçerse Rusya ağır bir bedel ödeyecek"

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna sınırına yığılan Rus askeri birliklerinin Ukrayna sınırından herhangi bir şekilde geçmesinin "işgal" anlamına geleceğini ve bu durumda Rusya'nın "ağır bedel" ödeyeceğini söyledi.

Biden, altyapı gündemine ilişkin ekibiyle Beyaz Saray'da yapacağı toplantı öncesi, dünkü basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesine yönelik sarf ettiği sözlere açıklık getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerde, ABD'nin duruşunu net şekilde ortaya koyduklarını belirten Biden, "Bölgeye yığılan Rus askeri birlikleri Ukrayna sınırını geçerse bu bir işgaldir." ifadesini kullandı.

Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda "ciddi ve koordineli ekonomik sonuçlarla" karşılaşacağını vurgulayarak, "Şu konuda hiç şüphe yok, Putin işgali seçerse Rusya ağır bir bedel ödeyecek." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahale için paramiliter güçleri kullanmasının da ihtimaller dahilinde olduğunu kaydeden Biden, "Gri bölgelerde yapılan saldırılarda Rus askerleri üniforma giymiyorlar. Bunlara da hazırlıklı olmalıyız." uyarısında bulundu.

Biden, Kiev yönetiminin, ABD'nin kendilerine yönelik desteği konusunda şüphe etmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Biden'ın ifadeleri "işgale yeşil ışık yakmak" olarak yorumlanmıştı

Göreve gelişinin 1. yıl dönümü vesilesiyle dün basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Biden'ın, "Rusya'nın, Ukrayna'ya küçük çaplı bir müdahalesi olursa bunun sonuçları konusunda kavga vermemiz gerekir." sözleri tartışılıyor.

Birçok eleştirmen ve siyasetçi, Biden'ın bu ifadelerini ve "küçük çaplı müdahale" sözünü, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yeşil ışık yakmak" olarak yorumlamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise yaptığı açıklamada, ABD'nin duruşunun net olduğunu ve Rus askerlerinin Ukrayna'ya geçmesinin "işgal" olacağını kaydetmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna krizini "zor bir sorun" olarak nitelendirdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Alman Marshall Fonu ve "Atlantik Brücke" derneği tarafından Berlin'de düzenlenen etkinlikte Ukrayna krizine ilişkin konuştu.

Ukrayna krizini "zor bir sorun" olarak nitelendiren Blinken, Rusya ile Cenevre görüşmelerinde bu sorunlara hızlı bir şekilde çözüm bulunamayacağını belirtti.

Bakan Blinken, "Bunlar, karşılaştığımız zor sorunlar, bunları çözmek hemen olmayacak. Bunları yarın Cenevre'de çözmeyi kesinlikle beklemiyorum ancak karşılıklı anlayışımızı ilerletebiliriz." dedi.

Blinken, Rusya'nın Ukrayna krizinin "güvenlik endişeleriyle" ilgili olduğu yönündeki iddialarını reddederek, "gerçekte, Ukrayna krizinin öncelikle silahlarla veya askeri üslerle ilgili değil, Ukrayna'nın ve tüm devletlerin egemenliği ve kendi kaderini tayin hakkıyla ilgili olduğunu" savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, söz konusu krizin Rusya'nın Soğuk Savaş sonrası birlik, özgürlük ve barış içinde bir Avrupa'yı reddetmesiyle ilgili olduğunu da ileri sürdü.

Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehdidinin, küresel egemenlik ve kendi kaderini tayin etme ilkeleriyle alakalı olduğunu vurgulayarak, dünyanın her yerindeki hükümetlerin bu tehditle ilgilenmesi gerektiğini söyledi.

Rusya'nın sorununun NATO olduğunu ileri süren Blinken, "NATO Gürcistan'ı işgal etmedi. NATO Ukrayna'yı işgal etmedi. Rusya işgal etti. NATO, Rusya'ya karşı saldırgan bir niyeti olmayan bir savunma ittifakıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Antony Blinken, Ukrayna'nın saldırgan olmadığını vurgulayarak, Kiev’in var olma mücadelesi verdiğini dile getirdi.

Ukrayna'nın egemenliğinin korunması gerektiğini vurgulayan Blinken, ABD'nin Rus halkının güvenliğini tehlikeye atmak istemediğini belirterek, "Ama güvenliğinizi gerçekten riske atan şey, komşularınızla anlamsız bir savaştır." dedi.

Bakan Blinken, gelecek haftalarda söz konusu krizin çözümü için ABD'nin müttefikleriyle çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Berlin'de Alman, Fransız ve İngiliz mevkidaşlarıyla görüşen Blinken, yarın da Cenevre'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek.