Biden Trump’ın tartışmalı kararlarını iptal eden kararnameleri imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, yemin töreninin ardından geldiği Beyaz Saray’da ABD’nin Paris İklim Anlaşması’na dönüşü de dahil, Trump döneminde sıkça tartışılan politikaları geri çevirmeye yönelik bir takım kararnameleri imzaladı.

Biden Trump’ın tartışmalı kararlarını iptal eden kararnameleri imzaladı

Biden Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, “İklim değişikliğiyle şimdiye kadar yapmadığımız bir şekilde mücadele edeceğiz” dedi.

Biden’ın, göreve başlar başlamaz imzaladığı başkanlık kararnameleri, selefi Donald Trump tarafından alınan birçok kararı sona erdirmeyi amaçlıyor.

Bunlar arasında ABD’nin Dünya Sağlık Örgütü’ne geri dönmesi, Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması, çevre korunmasının güçlendirilmesi ve yeni tip koronavirüs Kovid-19) ile mücadele önlemleri yer aldı.

Biden tarafından imzalanan başkanlık kararnameleri, tartışmalı petrol boru hattına (Keystone XL) verilen başkanlık izninin iptalini ve Kovid-19 ile mücadele kapsamında federal bina ve topraklarda maske takma ve sosyal mesafeyi korumayı zorunlu kılmayı içeriyordu.

Trump’ın Meksika sınırına duvar inşa edebilmesine imkan sağlamak için ilan ettiği acil durum da Biden’ın imzaladığı kararname ile sona erdi.

Kaynak: Şarku'l Avsat

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