Biden, Dünya Bankası başkanlığına Ajay Banga'yı aday gösterdi

Geçen hafta Malpass, özellikle Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen'in iklim değişikliği ve diğer para politikaları hakkında "daha cesur ve yaratıcı" kararlar almamasını eleştirmesi sonrası istifasını açıklamıştı.

Biden ise konuşmasında Banga'nın finansal katılım ve iklim değişikliği konularında kamu-özel sektör ortaklıkları kurma deneyiminden övgüyle söz etti.

"Ajay, tarihin bu kritik anında Dünya Bankası'na liderlik etmek için benzersiz bir donanıma sahip" diyen Biden, "Otuz yılı aşkın bir süreyi istihdam yaratan ve gelişmekte olan ekonomilere yatırım getiren başarılı, küresel şirketler kurup yöneterek ve köklü değişim dönemlerinde kuruluşlara rehberlik ederek geçirdi" ifadelerini kullandı.

Mayıs ayı başında yeni başkanını seçmeye hazırlanan Dünya Bankası'nda adaylığı ilk açıklanan isim olan Banga'nın rakipleri ise 29 Mart tarihine kadar belli olacak. Bankanın diğer önemli ülkesi Almanya, 77 yıllık tarihinde Dünya Bankası'nın hiç kadın başkanı olmamasına dikkati çekerek Berlin'in adayının bir kadın olma olasılığını güçlendirdi.

Ajay Banga kimdir?

Hindistan'da büyüyen ancak şu anda ABD vatandaşı olan 63 yaşındaki Banga, elektrikli araç şarj çözümlerine, güneş enerjisine ve sürdürülebilir tarıma 800 milyon doların üzerinde yatırım yapan bir ABD özel sermaye şirketi olan General Atlantic'in başkan yardımcısı ve Uluslararası Ticaret Odası'nın onursal başkanı olarak görev yapıyor.

Mastercard'ın başında geçirdiği 12 yılın ardından Aralık 2021'de görevi bırakan iş insanı, burada 2025 yılına kadar 1 milyar insanı ve 50 milyon mikro ve küçük işletmeyi dijital ekonomiye kazandırma hedefi belirlemiş ve iklim, cinsiyet ve sürdürülebilir tarım konularında çalışmalara öncülük etmişti.

Kuzey Orta Amerika'da ekonomik fırsatları geliştirmek için kamu, özel ve kar amacı gütmeyen fonlarda 4 milyar doların üzerinde bir kaynağı harekete geçiren Orta Amerika Ortaklığı'nın eş başkanı olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile yakın bir şekilde çalıştı.

Yellen, Banga'nın MasterCard'daki deneyiminin ve özel sermayeyi iklim çözümlerine aktarma konusundaki çalışmalarının, bankanın aşırı yoksulluğu ortadan kaldırma ve paylaşılan refahı artırma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağını söyledi. Banga'nın adaylığına açık destek veren Yellen, aynı zamanda iklim değişikliğini daha iyi ele almak ve gelecekteki pandemilere hazırlanmak gibi hedeflere de kurumun Banga liderliğinde daha kolay ulaşacağını söyledi.

Kaynak: Euronews