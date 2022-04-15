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Biden dünyada artan enerji fiyatlarındaki yükselişin nedenini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Başkanı Vladimir Putin'i eleştirerek enerji fiyatların yükselişinin sebebi olarak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını gösterdi.

Amerika 15.04.2022, 09:44
Biden dünyada artan enerji fiyatlarındaki yükselişin nedenini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Carolina eyaletinin Greensboro kentinde düzenlenen programda açıklamalarda bulundu.

Biden, Rusya Başkanı Vladimir Putin'i eleştirerek enerji fiyatların yükselişinin sebebi olarak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını gösterdi.

#ABD Başkanı #enerji #rusya #Ukrayna
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