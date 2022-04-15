Biden dünyada artan enerji fiyatlarındaki yükselişin nedenini açıkladı
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Başkanı Vladimir Putin'i eleştirerek enerji fiyatların yükselişinin sebebi olarak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını gösterdi.
Amerika 15.04.2022, 09:44
ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Carolina eyaletinin Greensboro kentinde düzenlenen programda açıklamalarda bulundu.
Biden, Rusya Başkanı Vladimir Putin'i eleştirerek enerji fiyatların yükselişinin sebebi olarak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını gösterdi.
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