Biden gaflara devam ediyor: Bu kez eşini başkan yardımcısı yaptı

ABD Başkanı Joe Biden gaflarına bir yenisini daha ekledi.

Başkan, cumartesi yaptığı konuşmada eşi Jill Biden'ın, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başkan yardımcısı olduğunu söyledi.

Biden ve Jill, ABD ordusunun en yeni nükleer denizaltısı USS Delaware için düzenlenen törene katıldı. Biden burada yaptığı konuşmada eşinin, denizaltının geliştirilmesine verdiği desteği övdü.

ABD Başkanı, eşinin ailesindeki ordu mensuplarından bahsettikten sonra şöyle devam etti:

Başkan yardımcısıyken Michelle Obama'yla başlattığı ve şu anda devam ettiği Joining Forces girişimiyle First Lady olarak yaptığı işten çok gurur duyuyorum.

Biden'ın açıklamasını yayımlayan Beyaz Saray, "(Ben) başkan yardımcısıyken…" yazarak hatayı düzeltti.

Cumhuriyetçi Partililer, son gafından sonra Biden'ın bilişsel kabiliyetini sorguladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Beyaz Saray doktoru olan Temsilciler Meclisi üyesi Ronny Jackson, Biden'a istifa çağrısı yaptı:

Biden ülkeyi yönetemiyor. Kaybolmuş ve kafası karışmış. Tamamen devre dışı. Ağzını açtığı zaman, personeli tarafından sürekli düzeltiliyor. İstifa etmesi gerekiyor.

Biden gaflarıyla meşhur

ABD'nin en yaşlı başkanı unvanına sahip Biden, geçen ay ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten "First Lady" diye bahsetmişti. ABD Başkanı daha önce de Harris hakkında konuşurken birkaç kez "başkan yardımcısı" yerine "başkan" demişti.

Biden ayrıca ocakta yaptığı konuşmada yeni yılı karıştırmıştı:

2020'de umutlu olmak için çok neden var.

Biden'ın zihinsel kondisyonu daha önce tartışma konusu olmuştu. Selefi Donald Trump, 2020 seçimlerindeki kampanyasında "bunak" olarak nitelediği Biden'ın akıl sağlığının göreve uygun olmadığını iddia etmişti.

75 yaşındaki Trump, Haziran 2021'de yaptığı bir açıklamadaysa Biden'ın bilişsel teste girmesi haline sınıfta kalacağını öne sürmüştü.

Biden tarafıysa ABD Başkanı'nın yaşından ve bilişsel kondisyonundan bağımsız olarak gençliğinden beri gaf yapmaya eğilimli olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: Independent Türkçe