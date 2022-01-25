Biden hakaret ettiği muhabiri arayarak özür diledi

Amerikan basınına değerlendirmede bulunan konuya yakın kaynaklar, Joe Biden'ın söz konusu olayın ardından Fox News Muhabiri Peter Doocy'i aradığını ve özür dilediğini açıkladı.

Doocy ise Fox News'te Sean Hannity'nin programına katılarak, Biden'ın kendisini aradığını ve "Bu kişisel bir şey değil dostum" dediğini söyledi.

"Biden, aramızdaki havayı yumuşattı"

"Biden, aramızdaki havayı yumuşattı. Bundan son derece memnunum. Güzel bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik" ifadesini kullanan Doocy, Hannity'nin "Biden özür diledi mi?" sorusu üzerine, "Kimsenin benden özür dilemesine ihtiyacım yok" yanıtını verdi.

Mikrofonunu açık unutan Biden Doocy'e küfretmişti

Biden, Beyaz Saray'da ekonomi ekibiyle ilgili "haksız rekabetle mücadele" konulu toplantı öncesi gazetecilere açıklama yaptıktan sonra mikrofonunu kapatmayı unutmuştu.

Biden'ın kendisine ülkedeki enflasyon hakkında soru soran Fox News Muhabiri Peter Doocy'e "Ne aptal birisi" deyip ardından küfür ettiği anlar kameralara yansımıştı.

Söz konusu olay, sosyal medyada halkın ve Beyaz Saray muhabirlerinin tepkisini çekmişti.

ABD'de Biden yönetimi son dönemde artan enflasyon ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi oluyor. Ülkede 2021'nin kasım ve aralık aylarında ABD'de enflasyon 39 yılın en yüksek seviyesini gördü.