ABD Başkanı Biden hiç istemeyeceği bir rekorun sahibi oldu

Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre, 20 Ocak'ta resmen göreve başlayan Joe Biden, üzerinden geçen 7 haftaya rağmen henüz medyayla resmi bir görüşme etkinliği düzenlemedi.

Lakabı "Sessiz Cal" olan ABD'nin eski Başkanı Calvin Coolidge'den bu yana geçen 100 yıllık dönemden sonra yeni başkanın basınla bir araya gelmediği en uzun süre olarak tarihe geçti.

Biden'ın selefi Donald Trump sadece bir hafta sonra, başkan yardımcılığını yaptığı Barack Obama ise 20 gün sonra ilk "Başkanlık basın konferansını" düzenlemişti.

Biden, adaylık sürecinde de, ikili röportajlar dışında, basının karşısına çıkmamaya özen gösteriyordu.

Kaynak: Haber7

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 08:35