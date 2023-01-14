Biden'ı şikayet ettiler: "Üniversitede bir dönem bile ders vermeden 900 bin dolar kazandı"

İddialar, ülkenin bir önceki lideri Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki eski çalışanlarından Stephen Miller'ın başında olduğu The America First Legal Foundation'ın, devletin vergi denetimi kurumu Milli Gelirler Dairesi'ne (IRS) yaptığı şikayetinde yer aldı.

Trump'ın da desteğini alan kâr amacı gütmeyen sağcı kuruluş, faaliyete geçtiği Şubat 2021'den yana Biden'ın politikalarına karşı hukuksal mücadele vermeye odaklanıyor.

Şikayette, Biden'ın eski Başkan Barack Obama yönetiminde yaptığı yardımcılık görevinden 2017'de ayrıldığı ve aynı yıl onursal profesör unvanıyla üniversitenin kadrosuna girdiği belirtildi.

2019'da başkanlık için adaylığını resmen açıklayınca Biden'a üniversite tarafından ücretsiz izin verildiği, 2021'de de başkan seçilince görevden ayrıldığı ifade edildi.

Kendisine Benjamin Franklin Başkanlık Profesörlüğü unvanı verilen Biden'ın 2017-2019'da sadece 6 kez kampüse gittiği savunuldu.

Buna rağmen üniversitenin Biden'a 2017'de 371 bin 159 dolar, 2018-2019'daysa 540 bin 484 dolar olacak şekilde, toplamda 911 bin 643 dolar ödeme yaptığı iddia edildi.

Başkanın bu süreçte bir dönemi dolduracak kadar bile ders vermediği, bunun yerine bazı derslere dinleyici olarak katıldığı, kitap tanıtımı yaptığı ve öğrencilerle konuştuğu ileri sürüldü.

Öte yandan dönemin Pensilvanya Üniversitesi Başkanı Amy Gutmann'ın 8 Şubat 2022'de görevini bıraktığına ve Biden hükümeti tarafından 17 Şubat'ta ABD'nin Almanya Büyükelçisi olarak atandığına dikkat çekildi.

ABD'nin prestijli Sarmaşık Ligi'nde yer alan 8 vakıf üniversitesinden biri olan Pensilvanya Üniversitesi, Washington DC'de 2018'de Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezi'ni kurmuştu. Bir düşünce kuruluşu olarak çalışan merkezin açılışına Biden ve Gutmann da katılmıştı.

IRS'e gönderilen şikayet belgesinde, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın da 2018'de merkezin genel müdürü olarak çalıştığına dikkat çekildi. 2019'daysa bu göreve Biden'ın üst düzey danışmanlarından Steve Ricchetti'nin getirildiği belirtildi.

Blinken, Obama yönetiminde 2013-2015'te ulusal güvenlik danışman yardımcısı olarak görev yapmıştı. Ricchetti ise aynı yönetimde 2013-2017'de dönemin Başkan Yardımcısı Biden'ın danışmanıydı.

Kaynak: Independent Türkçe