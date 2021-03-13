Biden imzaladı: Huawei’ye yeni kısıtlamalar

Reuters’te yer alan habere göre, Başkan Joe Biden'ın yönetimi, bu hafta şirketlerin Çinli Huawei Technologies Co'ya satışlarına yönelik lisansları değiştirerek, 5G cihazlarla kullanılabilecek ürünleri tedarik etmelerine yönelik yeni kısıtlamalar getirdi.

Kaynaklar, değişikliklerin Huawei ile önceki lisanslar kapsamında üzerinde anlaşılan sözleşmeleri bozabileceğini söyledi.

Bu adımlar Biden yönetiminin ABD ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle hükümetinin kara listesine aldığı Huawei'ye ihracat konusundaki sert yaklaşımını kuvvetlendirdiğini gösteriyor.

ABD Ticaret Bakanlığı sözcüsü, lisans bilgilerinin gizliliğe tabi olduğunu söyleyerek sorulara yanıt vermedi. Huawei sözcüsü de sorulara yanıt vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2019 yılında "Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Hizmetleri Tedarik Zincirini Koruma" başlıklı başkanlık kararnamesi ile Huawei le ilgili yaptırımları hayata geçirmişti.