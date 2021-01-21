Biden'ın yemin törenindeki birlik çağrısı basının manşetlerinde

Amerikan basını, dün, ABD'nin 46. Başkanı olarak görevine başlayan Joe Biden'ın yemin töreninde yaptığı "birlik" çağrısını manşetlere taşıdı.

ABD'nin en tartışmalı başkanlarından Donald Trump'ın ardından dün, Joe Biden'ın başa geçmesiyle ülkede yeni bir dönem başlamış oldu.

Trump'ın "Fake News (Yalancı Basın)" olarak nitelediği ana akım medya ise Biden yönetimine büyük ilgi gösterdi.

Özellikle Biden'ın dün imzaladığı 17 kararnameyle Trump döneminin tartışmalı politikalarını geri çeviren adımlar atması, basının dikkatini çekti.

Gazete başlıklarında genellikle Biden'ın "birlik" çağrısı öne çıkarıldı. "Biden, Trump'ın dağıttıklarını toplayabilecek mi?" soruları soruldu.

Washington Post: Biden, gerçekten ülkeyi birleştirebilir

Ülkenin en önemli gazetelerinden Washington Post, manşetine Biden'ın dünkü konuşmasındaki "Yolumuz, birlik" sözünü taşıdı.

Washington Post Yayın Kurulu, "Evet, bu defa farklı olabilir. Biden, gerçekten ülkeyi birleştirebilir" başlıklı makale yayımladı.

New York Times'dan "kriz silsilesi" vurgusu

New York Times gazetesi ise, "Biden, kriz silsilesi arasında 46. Başkan olarak yemin etti" manşetini attı.

Gazetenin Yayın Kurulu, "Yeni Başkan, 'birlik' çağrısı yaptı. Peki ülkemiz buna kulak veriyor mu?" başlıklı makale kaleme aldı.

Ülkenin bir diğer önemli gazetesi Wall Street Journal da "Biden, birlik çağrısı yaptı" manşetini attı.

Wall Street Journal'ın Yayın Kurulu, kaleme aldığı iki ayrı yazıda, Biden'ın Trump'ın dağıttıklarını toplayarak, ülkeyi tekrar birleştirip birleştiremeyeceğini sorguladı.

CNN'den "değişim" başlığı

Trump ile en çok ters düşen basın kuruluşlarının başında gelen CNN ise daha çok Biden lehine yaptığı haberlerle dikkati çekti.

CNN, internet sitesinde "ABD, büyük oranda değişti ama tam olarak değil" ana başlığını kullandı.

Trump yanlısı Fox'tan "sol isyan" başlığı

Öte yandan sağcı ve Trump yanlısı görüşleriyle bilinen Fox ise dün gece Portland'da, aşırı sol gruplar tarafından düzenlenen protestolara ve şiddet olaylarına dikkati çekti.

"Sol isyan" başlığını atan Fox, "Biden yemin ederken, batı eyaletlerde olaylar çıktı" ifadesini kullandı.

AA