Biden'ın sınırsız desteği istifa getirdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e sınırsız şekilde destek vermesi istifaya neden oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili sosyal medya hesabından yayınladığı mektup ile istifa ettiğini ilan etti. Dışişleri Bakanlığı Siyasi-Askeri İşler Direktörü Josh Paul istifasının nedenini " İsrail'e öldürücü yardımımızın devam etmesiyle ilgili anlaşmazlık" olarak gösterdi.

Siyasi-Askeri İşler Direktörü Paul, hem Hamas saldırısını hem de Hizbullah veya İran'ın potansiyel gerilimi tırmandırmasını kınayan istifa mektubunda şu ifadelere yer verdi; "Fakat ABD'nin işgal statükosuna verdiği desteğin, İsrail için yalnızca daha fazla ve daha derin acılara yol açacağına ruhumun derinliklerinde inanıyorum. Bu, Filistin halkının ve uzun vadede ABD'nin çıkarına değil. Bir tarafa körü körüne destek vermek, uzun vadede her iki taraftaki insanların çıkarlarına zarar verir. Korkarım geçtiğimiz on yıllarda yaptığımız hataları tekrarlıyoruz ve bu sürecin bir parçası olmayı reddediyorum."

Paul'un istifası dünyada geniş yankı uyandırdı. Al Jazeera bu gelişmeyi "Üst düzey ABD'li yetkili 'İsrail'e ölümcül yardım' nedeniyle istifa etti" başlığı ile okurlarına duyurdu. Washington Post ise "Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Josh Paul, ABD-İsrail silah transferleri nedeniyle istifa etti" manşetini attı.

"YIKICI KARARLARI GEREKÇE GÖSTEREREK İSTİFA ETTİ"

Politico "Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İsrail-Hamas savaşındaki 'yıkıcı' kararları gerekçe göstererek istifa etti" dedi. Huffington Post'un manşeti "Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Yetkilisi Biden'ın Gazze Politikası Nedeniyle İstifa Etti" oldu. İsrail merkezli Haaretz ise "Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisi, ABD'nin İsrail-Gazze politikasını protesto etmek amacıyla istifa etti" başlığını tercih etti.