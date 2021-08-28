Biden: Kabil için yeni bir terörist saldırı istihbaratı aldık

ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenlik ekibinden aldığı brifingin ardından Afganistan'daki gelişmelere dair açıklama yaptı.

Kabil Havaalanı'nda çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan bombalı saldırının ardından ABD ordusunun sabah saatlerinde, saldırıyı üstlenen DEAŞ Horasan örgütüne yönelik düzenlediği insansız hava araçlı saldırının 'sonuncu' olmadığını ifade etti.

"Sahadaki durum tehlikeli olmaya devam ediyor"

Biden, "Sahadaki durum aşırı derecede tehlikeli olmaya devam ediyor ve havaalanına yönelik terör saldırısı tehdidi yüksek. Komutanlarımız, bana önümüzdeki 24-36 saat içinde bir saldırı olasılığının yüksek olduğunu bildirdi" dedi.

"Saldırıya karışanlara bedelini ödetmeye devam edeceğiz"

Saldırılara karşılık verilmeye devam edileceğini söyleyen Biden, "Kabil'de askerlerimize ve masum sivillere yapılan saldırıdan sorumlu grubun peşine düşeceğimizi söyledim ve gittik. Bu menfur saldırıya karışan herkesi yakalamaya ve bedelini ödetmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: TRT Haber