Biden kansere yakalandığını söyledi gözler Harris'e çevrildi

ABD Başkanı Joe Biden kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıkladı. Biden'ın oğlu da 2015 senesinde beyin kanseri yüzünden hayatını kaybetmişti. Delaware Başsavcısı olan ve babası gibi siyasetle uğraşan Beau Biden 46 yaşında kanser sebebi ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA: YILLAR ÖNCE GEÇİRDİĞİ CİLT KANSERİ TEDAVİSİNDEN BAHSEDİYOR

Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden'ın kanser açıklamasına ilişkin, “yıllar önce geçirdiği cilt kanseri tedavisinden bahsediyor” dedi.

Kaynak: Haber 7