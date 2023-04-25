Biden kararını resmen duyurdu

Joe Biden, 80 yaşına rağmen bir kez daha başkanlık koltuğuna oturmak istediğini açıkladı. Biden, 2024 başkanlık seçimlerinde aday olduğunu resmen duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, 2024 seçimlerinde tekrar aday olacağını açıklayarak, seçmenlerden "başladığı işi bitirmek" için kendisine daha fazla zaman tanımalarını istedi.

Adaylığını, 2019'daki adaylık açıklamasının yıl dönümünde yayımladığı 3 dakikalık video mesaj ile duyuran Biden, "Şimdi kayıtsız kalma zamanı değil, bu yüzden yeniden seçilmek için aday oluyorum." dedi.

Biden mesajında, "Amerika'nın ruhu için bir savaşta olduğumuzu söylemiştim. Bu savaşımız hala devam ediyor. Herkesin kendisine sorması gereken soru, gelecek yıllarda sahip olacağımız özgürlüğümüz daha çok mu daha az mı olacak?" ifadelerini kullandı.

Amerikan halkından, yaşına ilişkin endişeleri bir kenara bırakarak kendisine "başladığı işi bitirmek" için daha fazla zaman tanımalarını isteyen Biden, "Özgürlük. Kişisel özgürlük, Amerikalılar olarak kim olduğumuzun temelidir. Bundan daha önemli ve kutsal bir şey yok." diyerek yeniden ABD başkanı olarak seçilmeyi istediğini dile getirdi.

Joe Biden kimdir?

Joe Biden, 20 Kasım 1942'de Pensilvanya eyaletinin Scranton kentinde İrlanda kökenli Katolik bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

1953 yılında ailesiyle Delaware eyaletinin Claymont kentine taşındı. Delaware Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden 1965'te mezun oldu, ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1969'da bitirdi ve Wilmington'da avukatlık yaptı.

Henüz 31 yaşındayken 1972 yılında ABD Senatosuna seçilen Biden, en genç senatörlerden biri olarak kayıtlara girdi.

2009 yılının Ocak ayında Başkan Yardımcısı olarak yemin edene kadar bu görevini sürdüren Biden, aralıksız olarak 37 yıl Delaware eyaletinin senatörlüğünü yaptı.

Biden, 2008 yılında yapılan ABD başkanlık seçimlerinde Demokratik Partiden başkanlığa adaylığını koydu ancak Iowa'daki ön seçimlerde başarısızlığa uğrayınca adaylıktan çekildi.

23 Ağustos 2008'de Demokratik Partinin başkan adayı Barack Obama tarafından başkan yardımcılığına aday gösterilen Biden, 4 Kasım'da yapılan seçimleri Demokratların kazanmasıyla 20 Ocak 2009'da 47. Başkan Yardımcısı olarak yemin etti.

8 Kasım 2016'daki seçimleri Trump'ın kazanmasının ardından 20 Ocak 2017'de görevini Mike Pence'e devretti.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerini, eski Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ı geride bırakarak kazanan Biden, ABD'nin 46. Başkanı olarak Ocak 2021'den beri görev yapıyor.

İlk eşi Neilla Hunter 1972 yılında vefat eden Biden, 1977 yılında Jill Jacobs ile evlendi. Beau adlı oğlu beyin kanserinden 2015 yılında vefat eden Biden'ın 3 çocuğu bulunuyor.