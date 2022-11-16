Biden, mevkidaşı Duda ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile telefonda, Polonya'ya Rus füzesi düştüğü yönündeki haberleri görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, G20 Liderler Zirvesi için Endonezya'da bulunan Biden'ın, söz konusu haberler hakkında Duda ile görüştüğü bildirildi.

Biden'ın, olayda yaşanan can kayıplarından dolayı taziyelerini ilettiğine işaret edilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı Duda, Ukrayna sınırında yaşanan patlama ile ilgili devam eden soruşturmayı anlattı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Biden'ın soruşturma sürecinde Polonya'ya her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söylediği aktarılarak, "Biden, ABD'nin NATO'ya kati bağlılığını bir kez daha vurguladı. İki lider, soruşturma sürerken uygun adımların belirlenmesi konusunda yakın temas halinde olma konusunda mutabık kaldı." denildi.

- Ne olmuştu?

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne, kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Bunun ardından Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi acil toplanmış ve "askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına" karar verilmişti.

Birçok NATO ülkesi gelişmenin kaygı verici olduğu yönünde açıklamalar yapmış, olayın tüm boyutlarının incelenmesi ve pek çok ayrıntının açığa kavuşturulması gerektiğini belirtmişti.