Biden muhatabının elini sıkmayı unuttu

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'yla görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçen Joe Biden, garip hareketlerine bir yenisini daha ekledi. Biden, Lula'nın elini sıkmadı. Biden'ın kendisini görmezden gelip elini sıkmaması üzerine sinirlenen Silva, tepkisini eliyle gösterdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul toplantıları kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile New York'ta görüştü.

İki lider, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

Basın toplantısı yapan iki lider konuşmanın sonunda tokalaşacaktı ancak öyle olmadı.

Joe Biden, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın elini sıkmadı.

Biden'ın kendisini görmezden gelip elini sıkmaması üzerine sinirlenen Silva, tepkisini eliyle gösterdi.

Joe Biden forgets to shake the hand of socialist Brazilian President Lula da Silva, instead saluting someone in the crowd. Lula wasn’t very happy about it.



Biden did something right for once, even if he didn’t realise it.pic.twitter.com/BLDSrjgwD4