Biden, öğrenci kredi geri ödemesindeki ertelemeyi uzattı
ABD Başkanı Joe Biden, COVID-19 salgını nedeniyle askıya alınan öğrenci kredisi geri ödemelerinin erteleme süresini 1 Ağustos'a kadar uzatma kararı aldı.
Amerika 06.04.2022, 18:03
Biden, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut durumda öğrenci kredisi geri ödemelerinin 1 Mayıs'ta başlayacağını ancak bu süreyi 1 Ağustos'a uzattığını bildirdi.
COVID-19 salgınının hala kişilerin mali durumunu etkilediğini belirten Biden, Eğitim Bakanlığının da öğrenim kredisi borcu olan kişilerin mali durumunu iyileştirmek için çabaladığını ifade etti.
ABD'de COVID-19 salgınının başından bu yana hem eski Başkan Donald Trump hem de Biden yönetimi, öğrenci kredilerinin geri ödenmesini dondurmuştu.
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