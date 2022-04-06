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Biden, öğrenci kredi geri ödemesindeki ertelemeyi uzattı

ABD Başkanı Joe Biden, COVID-19 salgını nedeniyle askıya alınan öğrenci kredisi geri ödemelerinin erteleme süresini 1 Ağustos'a kadar uzatma kararı aldı.

Amerika 06.04.2022, 18:03
Biden, öğrenci kredi geri ödemesindeki ertelemeyi uzattı

 Biden, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut durumda öğrenci kredisi geri ödemelerinin 1 Mayıs'ta başlayacağını ancak bu süreyi 1 Ağustos'a uzattığını bildirdi.

COVID-19 salgınının hala kişilerin mali durumunu etkilediğini belirten Biden, Eğitim Bakanlığının da öğrenim kredisi borcu olan kişilerin mali durumunu iyileştirmek için çabaladığını ifade etti.

ABD'de COVID-19 salgınının başından bu yana hem eski Başkan Donald Trump hem de Biden yönetimi, öğrenci kredilerinin geri ödenmesini dondurmuştu.

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