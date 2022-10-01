Biden: Putin bizi korkutmuyor ve korkutamayacak

Beyaz Saray’da basının karşısına çıkan Biden, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki bölgelerde referandum ve ilhak kararları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Biden, NATO müttefiklerinin “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve onun pervasız sözleri ve tehditlerinden yılmayacağını” belirterek, “Bizi korkutmuyor ve korkutamayacak." diye konuştu.

Putin'in saldırganlığına karşı koyma kararlılığında birleşen NATO müttefikleriyle yakın temas halinde olduğuna işaret eden Biden, “Şunu tekrar söylemek istiyorum; Amerika, NATO müttefiklerimizle birlikte NATO topraklarının her bir karışını savunmaya tamamen hazırdır. Sayın Putin, her karışının ne olduğunu yanlış anlamayın.” dedi.

Biden, ABD'nin Ukrayna'nın savunması için, Kongre'den 13 milyar dolar yeni bir yardım dahil askeri teçhizat sağlamaya devam edeceğini bildirdi.

Rusya, Kırım'dan sonra Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini de referandum ile ilhak ettiğini duyurmuş, Putin, başkent Moskova'da bugün düzenlenen törende, Rus yanlısı sözde yönetimlerin başkanları ile anlaşmalar imzalamıştı.

"Kasıtlı bir sabotaj eylemi”

Baltık Denizi’ndeki Kuzey Akım gaz hattındaki sızıntıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Biden, bunun “kasıtlı bir sabotaj eylemi” olduğunu söyledi.

Biden, Putin’in bu konudaki açıklamalarının doğru olmadığını savunarak, “Şimdi Ruslar dezenformasyon yalanları yayıyorlar, biz müttefiklerimizle birlikte tam olarak ne olduğunu anlamak için çalışıyoruz.” ifadesini kullandı.

Kritik yapıları korumak için müttefikleriyle birlikte hareket ettiklerini kaydeden Biden, olaylar yatıştıktan sonra sızıntının olduğu bölgeye dalgıç gönderecekleri bilgisini paylaştı.

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 4 sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin "bölgeye yanaşmaması" uyarısı yapılmıştı.

Sızıntıların kaza değil, kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğu açıklanmıştı.