Biden: "Rusya halkı bizim düşmanımız değil ama saldırının bedeli yüksek olur"

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Biden, Rus askerlerinin kışlalarına çekilmeye başladığını henüz doğrulamadıklarını ve Ukrayna işgalinin halen olası olduğunu söyledi.

Biden'ın açıklamalarından satır başları;

"Başlangıcından beri söyledim, ABD her türlü olasılığa hazırdır.

Putin ile diplomasiye devam için mutabık kaldık, diplomatik çabalarımız devam edecek.

Rus askerlerinin çekilmeye başladığını henüz doğrulamadık.

Rusya halkı bizim düşmanımız değil. Rusya saldırırsa, bu onların seçimi olacaktır. Saldırının Rusya için bedeli yüksek olacaktır.

İşgale uzun vadeli yaptırımlarla karşılık vereceğiz. NATO topraklarını tüm gücümüzle koruyacağız."