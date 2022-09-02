Biden: Trump destekçileri ABD demokrasisini tehdit ediyor

ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'da yaptığı ilk konuşmada,Amerika'yı Yeniden Büyük Yap (Maga) destekçilerinin ülkeyi geri almaya kararlı olduğunu söyleyerek, "onlar demokrasi için bir tehdit" ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, Bay Biden'ın "Amerika'nın ruhunu ciddi şekilde yaraladığını" söyledi.

Biden, konuşmasını ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalandığı Philadelphia'daki Independence Hall'dan yaptı.

İki yıl önce Trump'a oy veren 74 milyon Amerikalının hepsini kınamadığını söyledi. "Her Cumhuriyetçi Maga değil, hatta Cumhuriyetçilerin çoğunluğu bile Maga Cumhuriyetçileri değil" dedi.

"Ancak, bugün Cumhuriyetçi partiye Donald Trump ve Maga Cumhuriyetçileri tarafından hükmedildiği, yönlendirildiği ve sindirildiğine dair hiçbir soru yok ve bu ülke için bir tehdit."

Demokrat seçmene sandık çağrısı

Daha iyi bir Amerika inşa etmek için ara seçimlerde oy kullanma çağrısında bulunan Biden, şunları söyledi:

"Daha iyi bir Amerika inşa edebileceğimize inanıyorum. Böylece Başkan Dwight D. Eisenhower'dan bu yana en büyük altyapı yatırımlarını geçtik. Ve şimdi ülkenin yollarını, köprülerini, otoyollarını, limanlarını, su sistemini, yüksek hızlı demir yollarını yeniden inşa etmek için on yıllık bir yola giriyoruz. Temiz enerji ekonomisinde milyonlarca yeni iş yaratacağız. 21. yüzyılı başka bir Amerikan Yüzyılı yapmak için büyük düşüneceğiz, çünkü dünyanın bize ihtiyacı var."

"Kimseyi kenarda bırakmayı göze alamayız." diyen Demokrat Başkan, seçmenlerden sesini yükselterek ve oy kullanarak “üzerine düşeni yapmasını" istedi.

Biden, "ABD'nin, önümüzdeki 200 yılda da yeryüzünün en büyük ulusu olmaya devam edeceği" inancını paylaştı.

Bu hafta Pennsylvania'yı ikinci defa ziyaret eden Biden'ın, Temsilciler Meclisi ve Senato için önemli kritik bir seçime hazırlanan eyalete, pazartesi günü kutlanacak İşçi Bayramı'nda üçüncü bir gezi yapması bekleniyor.