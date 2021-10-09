Biden, Trump'ın uyguladığı yaptırımı kaldırdı

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İran merkezli "Mammut Industries" ve onun alt şirketi "Mammut Diesel" isimli füze üretim firmalarına yönelik yaptırımlar kaldırıldı.

Söz konusu firmalar, "İran'ın nükleer eylemleri ve bölgedeki kötü niyetli ve istikrarı bozucu eylemlerine katkıda bulundukları" gerekçesiyle Trump yönetimi tarafından Eylül 2020'de yaptırım listesine alınmıştı.

Biden yönetiminin kararının ise Washington ile Tahran arasında nükleer anlaşmaya geri dönülmesine yönelik dolaylı görüşmelerin yeniden başlamasının ardından gelmesi dikkati çekti.