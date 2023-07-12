Biden, Twitter'dan Türkiye'ye F-16 mesajı verdi

ABD Başkanı Biden, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin konuştu. Biden, "ABD'nin Türkiye'ye F-16'ları satacağına inancım tam" dedi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Biden, Türkiye'ye modernize edilmiş F-16 satışına ilişkin soruyu cevapladı.

Biden, ABD'nin Türkiye'ye F-16'ları satacağından "emin" olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Biden, üst üste iki gün Türkiye ile ilgili paylaşım gerçekleştirdi.

Dün NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 1 saat 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştiren Biden, bugün şu paylaşımı yaptı:

"Dün Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz.

Bu zirve, NATO savunmasına olan bağlılığımızı yeniden teyit ediyor ve umarım bunu daha da güçlendirmeye devam edebiliriz."