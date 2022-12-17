Biden ve Menfi, "Libya'da çözüm yollarını" ele aldı

Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Menfi, ABD-Afrika Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Washington'da bulunduğu sırada ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi.

Menfi, görüşmede, Biden'a ülkesinde istikrarı sağlamanın yolları ve Başkanlık Konseyinin siyasi ve ekonomik vizyonu hakkında bilgi verdi.

Biden da Libya'da istikrara ve yönetimin barışçıl yollarla değiştirilmesine verdiği desteğe bağlılığın sürdüğünü dile getirdi.

Menfi, Washington'da ayrıca ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Meclis Üyesi John Garamendi ile de bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Pelosi, ABD'nin Libya dosyasına önem verdiğini ifade ederek, Libya'da barış ve güvenliğin tesis edilmesi yönündeki çabaları da desteklediğini kaydetti.