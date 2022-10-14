Biden, yarı otomatik silahların yasaklanmasına yönelik yasayı Kongre'den geçirmek istiyor

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Eşim Jill ve ben, Raleigh'te yaşamını kaybedenlerin yakınlarının ve yaralıların acısını en derinden hissediyoruz." ifadesini kullandı.

Olaya müdahale eden sağlık ve emniyet ekiplerine de teşekkürlerini sunan Biden, soruşturma sürecinde yerel yetkililerle yakından çalıştıklarını kaydetti.

Biden, "Yeter artık. Bu silahlı saldırıların korkunç yükünü üstlenmek zorunda kalan çok fazla aileyle yas tuttuk. Eşleri, çocukları, anne, babaları ellerinden sonsuza dek koparılan çok fazla insan var. Sadece bu yıl, Uvalde ve Buffalo saldırılarından sonraki 5 ayda, çok fazla silahlı saldırı oldu ve çoğu haber bile olmadı." ifadelerini kullandı.

Daha fazla can yanmaması için silah konusunda belli adımlar attığını belirten Biden, "Yarı otomatik silahların yasaklanmasına yönelik yasayı Kongre'den geçirmeliyiz. Amerikan halkı, sokaklardaki silah savaşını bitirmek için sağduyulu davranmalı. Bu yasa zaten Temsilciler Meclisi'nden geçti, Senato da aynısını yapmalı. Bu yasayı hemen masama gönderin, ben de imzalayayım." çağrısında bulundu.

Kuzey Carolina'da silahlı saldırıda 5 kişi öldü

Kuzey Carolina'ya bağlı Raleigh'te, dün, yürüyüş parkurunda ateş açan saldırgan, aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 5 kişiyi öldürmüştü.

Emniyet yetkilileri, Raleigh'te 5 kişiyi öldüren saldırganın saatlerce kaçtıktan sonra bir evde sıkıştırılıp yakalandığını bildirmişti.

Aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 2 yaralı ise hastaneye kaldırılmıştı.