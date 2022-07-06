Biden yönetimi Arizona eyaletine dava açtı

ABD Adalet Bakanlığı, seçmenlerin ABD vatandaşı olduklarını kanıtlama zorunluluğu nedeniyle Arizona Eyaleti'ne dava açtı.

ABD federal yasalarına göre vatandaş olmayan biri olarak oy kullanmak yasa dışı olsa da, Adalet Bakanlığı vatandaşlık kanıtı istemenin “yasadışı ve gereksiz” olduğunu savundu.

Arizona'nın mart ayında Cumhuriyetçi Vali Doug Ducey tarafından imzalanan yasasına göre, seçmenlerin oy pusulalarını kullanmadan önce vatandaşlık belgelerini (eyalet ehliyeti veya kimlik kartı gibi) göstermeleri zorunlu olacak.

Yasa, halihazırda kayıtlı olan seçmenlere geriye dönük olarak uygulanacak.

Hükümetin davası, bu kısıtlamaların Ulusal Seçmen Kayıt Yasasını ve Sivil Haklar Yasasını ihlal ettiğini iddia ediyor.

Başsavcı Yardımcısı Kristen Clarke yaptığı açıklamada , "Arizona, uygun seçmenlerin belirli federal seçimler için kayıt listelerinden çıkmasını engelleyecek yasa dışı ve gereksiz gereklilikler getirerek zamanı geri döndüren bir yasayı onayladı" dedi.