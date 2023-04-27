Biden yönetimi kripto para alıp sattı iddiası

Kripto para dünyası son günlerde ilginç bir iddiayla çalkalanıyor.

ABD hükümetinin satış yaptığı yönündeki iddialar on-chain verilerine göre yalanlanmış durumda.

Bitcoin'deki düşüşün sebebi olduğu iddia edilen ABD hükümetinin Bitcoin satması olayı gerçekten yaşandı mı?

Kısa bir süre önce Arkham Alert tarafından bildirilen bilgilere göre ABD hükümetinin kontrolündeki Bitcoin cüzdanlarında hareketlilik yaşandığı iddia edilmişti.

Ardından BTC fiyatında ani bir düşüş yaşanmış ve gün içerisinde 30 bin doların üstüne çıkmayı başarmış olan BTC, 27 bin dolar civarına kadar düşmüştü.

Satış iddiaları resmi makamlarca doğrulanmamıştı.

Bununla birlikte Arkham Alert tarafından paylaşılan bilginin daha fazla detayla desteklenmemesi kripto para topluluğunda şüphe uyandırdı.

Buna ek olarak iddiaların sahibi Arkhan Alert, resmi Twitter hesabından ABD hükümetinin Bitcoin satışı yaptığına dair paylaşımlarını sildi.

ABD hükümetinin daha önce el koyduğu BTC’leri tuttuğu cüzdanlara dair on-chain verileri incelendiğinde, söz konusu cüzdanlarda herhangi bir hareketlilik gözlenmediği görülüyor.

Bitcoinsistemi.com'dan Mete Demiralp'in aktardığına göre, Glassnode’un sağladığı veriler incelendiğinde özellikle yüklü miktarda BTC bulunduran ve işlem yaptığı iddia edilen Mt. Gox cüzdanındaki BTC bakiyesinde herhangi bir değişim yok.

Yine ABD hükümetinin de satış yaptığı yönündeki iddialar on-chain verilerine göre yalanlanmış durumda.