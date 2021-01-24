Biden yönetimi, Mısır'ın 'dokunulmazlık' talebini beklemeye aldı

ABD'de Mısırlı aktivist Muhammed Sultan'a işkence suçlamasıyla Mısır hükümeti yetkililerine yönelik açılan dava devam ederken, Biden yönetiminden yeni bir adım geldi.

Mısır yönetiminin, davada "sanık" olarak yargılanan Mısır'ın eski başbakanlarından Hazım el-Beblavi'ye dokunulmazlık verilmesi için açtığı davayı, Biden yönetimi bir süreliğine beklemeye aldı.

Adalet Bakanlığından söz konusu karara ilişkin yapılan açıklamada, Biden yönetiminin 20 Ocak'ta göreve başladığı anımsatılarak yeni yönetimin davayı gözden geçirmek için zamana ihtiyacı olduğu, bu nedenle de bekletme kararı alındığı vurgulandı.

Söz konusu davanın 26 Şubat 2021'de tekrar değerlendirmeye alınacağı bildirildi.

Aktivist Muhammed Sultan

Müslüman Kardeşler Hareketi'nin yöneticilerinden birinin oğlu olan ABD vatandaşı aktivist Muhammed Sultan, 2013'te "Rabia operasyon odası" davasında tutuklanarak 25 yıl hapse mahkum edildi.

Sultan, Mısır'da 400 gün sürdürdüğü açlık grevinden sonra tutuklu bulunduğu hapishaneden Mayıs 2015'te serbest bırakılarak ABD'ye gönderildi.

ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada, açlık grevini "baskı ve radikalleşmeye direnmek için bir çıkış yolu" olarak tanımlayan ve babası da Mısır'da tutuklandıktan sonra idam cezasına çarptırılan Sultan, "Sisi yönetimi, yaptığı zulümler karşılığında bedel ödemek zorunda kalmadığı için her şekilde baskı uygulamaya devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021, 15:48