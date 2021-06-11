Biden yönetiminden Nijerya'ya Twitter tepkisi

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran'da yaptığı paylaşımda, 1967-1970 yıllarında ülkede 1 milyon kişinin ölümüne neden olan sivil savaşı hatırlatmış ve "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Twitter, Buhari'nin bu paylaşımını silerek hesabı askıya almıştı. Bu olayın üzerine Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldığını duyurmuş, bu yasağı ihlal edenlere yargılanma kararı verilmişti.

ABD: Bu tutumun demokraside yeri yok

Söz konusu gelişme sonrası, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin ardından ABD'den de kınama açıklaması geldi.

Yapılan açıklamada, "İfade özgürlüğü, bilgiye erişim demokratik toplumların temelidir. Bu tutumun demokraside yeri yoktur" denildi.

Demokrasi naraları atan Biden yönetimi Trump'ın hesabının kapatılmasına destek vermişti

Twitter'a uygulanan yasağı, "demokratik değil" diyerek eleştiren ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, geçtiğimiz yılın kasım ayında yapılan başkanlık seçimleri sonrası "seçimlerde hile yapıldığı" iddiasında bulunan rakibi Donald Trump'a uygulanan sansür ve hesap kapatma kararlarına ise destek vermişti.