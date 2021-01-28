Biden'dan BAE ve S.Arabistan hakkında yeni karar!

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, eski Başkan Donald Trump döneminde yapılan milyarlarca dolarlık anlaşmaları gözden geçirirken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a silah satışlarını da durdurma kararı aldı.

Beyaz Saray'ın iki Körfez ülkesine ilişkin bu kararı, Trump yönetiminin yakın ilişkiler geliştirdiği Sünni Arap ülkeleriyle teması 'yeniden ayarlama' adımları olarak değerlendirildi.

Askıya alınan anlaşmalar arasında ABD'nin BAE ile yaptığı 23 milyar dolarlık yüksek teknoloji silah satışları ve Suudi Arabistan'a yapılan mühimmat satış sözleşmesi de yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray'a yeni gelen yönetimler için, anlaşmaları gözden geçirme ve geçici olarak askıya alma sürecinin 'stratejik amaçların belirlenmesi için rutin bir prosedür' olduğunu söyledi.

ABD'nin BAE ile sonbaharda yaptığı anlaşmanın büyük bir kısmını 50 adet Lockheed Martin F-35 savaş uçağının satışı oluşturuyor. Anlaşmaya dahil olan diğer şirketler, General Atomics ve Raytheon.

Kaynak: Mepa News, BBC Türkçe

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021, 10:53