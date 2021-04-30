Biden’ın 100’üncü gün konuşması beğenildi

CBS News'in haberine göre, 46. başkanın hitabını izleyen kişiler arasında yapılan ankette, her 10 kişiden 8'inden fazlası konuşmayı olumlu karşılarken, onaylamayanların oranı sadece 15'te kaldı.

Anket katılımcılarının yüzde 74'ü, Biden'ın planlarının kendilerine yardımcı olacağını, yüzde 12'siyse zarar vereceğini düşünürken, yüzde 14'ü pek bir etki bırakmayacağını söyledi.

Biden, çarşamba gecesi yaptığı konuşmayı, yönetiminin Beyaz Saray'daki ilk 100 gününde elde ettiği başarıları övmek için kullandı.

Başkanın 65 dakikalık konuşması, ocakta göreve başlamasından sonra parlamenterlere yönelik ilk büyük hitabı oldu. Biden, yurtdışında artan Çin tehdidine ve yurtiçinde Amerika'nın toparlanmasıyla ilgili planlarına yoğunlaştı.

Biden, Amerikalılara, ilk 100 günde pandeminin sebep olduğu halk sağlığı krizi ve yarattığı ekonomik hasarla yüzleştiğini anlattı.

Başkan konuşmasında, istihdam yaratımı, altyapı ve silahlı şiddetin önlenmesine de değindi.

Kaynak: Independent Türkçe