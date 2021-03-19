Biden'ın uçak merdivenlerinde 3 kez düştüğü görüntüler

Joe Biden uçağa binerken 3defa düştü.

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık uçağı merdivenlerinde 3 kez düşmesi Amerikan basınında gündem oluşturdu.

20 Ocak 2021'de ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Biden, bugün Georgia eyaletine bağlı Atlanta kendine yapacağı ziyaret öncesi Andrews Askeri Hava Üssünde görüntülendi.

Basının sorularını yanıtladıktan sonra uçağın merdivenlerini çıkmaya başlayan Biden'ın ayağının üç kere takılması sonucu yere kapaklandığı anlar ülke basınında ve sosyal medyada gündeme oturdu.

AA

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 19:55
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