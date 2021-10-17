Bill Clinton hastaneden çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanlarından Bill Clinton, enfeksiyon rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alındığı hastaneden taburcu edildi.

Kaliforniya Üniversitesi Irvine Tıp Merkezi'nde beş gece kalan Clinton, pazar sabahı yerel saatle 08:00'de taburcu edildi. Clinton eski danışmanlarından biri, eski başkanın rahatsızlığının kan dolaşımına yayılan ürolojik bir enfeksiyon olduğunu söyledi.

Bill Clinton'ın eşi Hillary de dün yaptığı açıklamada 75 yaşındaki eski liderin durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Eski başkan Clinton'un hastanede tedavi gördüğünü ilk olarak sözcüsü Twitter hesabından paylaştığı iletiyle duyurmuştu. Mesajda, "Salı gecesi, Başkan Clinton Covid-19 ile bağlantısı olmayan bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İyileşiyor. Kendini iyi hissediyor ve çok iyi bir tedavi uygulayan hastane personeline, hemşirelere ve doktorlara çok büyük minnet duyuyor" dedi.

Kaynak: Euronews