Bill Cosby yeniden yargılanmayacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Yüksek Mahkemesi, komedyen ve televizyon yıldızı Bill Cosby hakkındaki 'cinsel saldırı davasının' yeniden ele alınması talebini reddetti.

Cinsel saldırı suçlarından hapis yattıktan sonra hakkında verilen mahkumiyet kararı bozularak serbest bırakılan Cosby davasının savcıları, mahkumiyeti bozma kararını geçen yıl kasım ayında Yüksek Mahkeme'ye taşımıştı.

Davaya bakan Montgomery Savcılığı, mahkemeye sunduğu dilekçede, tartışmalı bozma kararında bir basın bülteninin dokunulmazlık anlaşması olarak kabul gördüğünü belirtip, bunun ileride tehlikeli bir içtihat oluşturabileceğinden yola çıkarak, kararın gözden geçirilmesini talep etmişti.

Yüksek Mahkeme, bugün internet sitesinde yayınlanan kararına gerekçe göstermeyerek sadece "reddedilmiştir" ifadesine yer verdi.

Avukatları ünlü yıldızın, 2006 yılında kendisini cinsel tacizle suçlayan bir kadının açtığı dava için ifade verirken, savcının hiçbir zaman hüküm giymeyeceği konusunda kendisine garanti vermiş olduğunu düşünerek bazı itiraflarda bulunduğunu, oysa yapılan dokunulmazlık anlaşması gereği yıldız hakkında dava açılmaması gerektiğini savunmuştu.

Ancak Cosby'nin ifade sırasında bazı kadınlara alkol ve uyuşturucu verdiğini kabul etmesi, daha sonra açılan iki davada aleyhinde delil olarak kullanılmıştı.

Ünlü oyuncuya bu yönde bir telkinde bulunulduğuna dair tek yazılı kanıt ise 2005 yılında dönemin savcısı Bruce Castor'un yayımladığı bir basın bülteninde bulunan, Cosby'nin tutuklanması için yeterli kanıt bulunmadığı yönündeki ifadeydi.

84 yaşındaki Cosby, Andrea Constand adlı spor yöneticisine uyuşturucu vererek cinsel saldırıda bulunmaktan 2018'de Pennsylvania Yüksek Mahkemesi tarafından suçlu bulunmuş ve geçen haziranda serbest bırakılana kadar 2 yıl 10 ay hapishanede kalmıştı.

Cinsel tacizden suçlu bulunmasının ardından ABD’de 60'tan fazla kadın, Cosby'ye karşı yine cinsel tacizden suç duyurusunda bulunmuştu.

Daha önce cinsel taciz suçlamasıyla tutuklanan Cosby, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Euronews