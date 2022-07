İşte Tarihçi- yazar Hasan Mert Kaya'nın paylaşımlarıyla derinlemesine anlattığı Kızılderili Soykırımı.

Bir Kıtayı Gasp Eden Katliam: Kızılderili Soykırımı Yakın çağın en büyük, en kanlı ve en acımasız katliamı olan Kızılderili Soykırımında 100 milyondan fazla insan öldü. Hayatları ve toprakları bitmeyen bir ihtirasla yağmalandı. Dünya tarihinin gördüğü en büyük vahşetti bu...

'Beyaz adamlar bize çok söz verdiler. Hem de hatırlayamayacağım kadar çok söz verdiler. Bir teki dışında tutmadılar sözlerini: Topraklarımızı alacaklarını söylediler ve aldılar." Kızılderililerin büyük şeflerinden Kırmızı Bulut'un bu sözlerle anlattığı bir soykırım bu.

Silahla ve bulaşıcı hastalıklarla kırılan Kızılderili nüfusuna uygulanan bir diğer canilik ise kültürel soykırımdı. Öksüz, yetim kalan yerli çocukları yatılı okullarda ‘’dönüşüme’’ tabi tutuldu. Yok olan diller, yok olan halklar…

Kızılderililerle yapılan her anlaşmayı önce ABD bozdu. Her defasında bu saf ve sade yaşayıp düşünen insanları kandırdı. Atom bombasından, Vietnam'dan, Irak'tan önce gerçekleşen bu soykırım, ABD'nin ilk vahşeti ve ilk insanlık suçunda Yahudi Soykırımı'nın 20 katı insan öldü!

Kızılderili Soykırımı'nın en acı iki başlığını Çiçek Hastalığı Virüsü ve Bufalo Katliamı oluşturuyor. Avrupa'daki hastanelerin bulaşıcı hastalıklar bölümünde ve gemilerde kullanılan çiçek virüslü battaniyeleri yerlilere hediye(!) ettiler. Korkunç bir ölüm tufanı yaşandı...

Kendi topraklarında avcı-göçebe yaşayan Kızılderililerin en büyük ve temel besin kaynağı bizonlardı. 'Bizonları öldürüp, yok edersek Kızılderilileri açlık ve sefalete mahkûm ederiz, çaresiz kalıp istediklerimizi yapmak zorunda kalırlar' diye düşündü beyaz adam ve işte bunu yaptı:

Kanlı ve bitip tükenmek bilmeyen bir bizon katliamı başladı. Bizon türü neredeyse tamamen yok olma noktasına geldi. Böylece Kızılderililer gerçekten açlık ve yokluktan kırılmaya başladılar. Çaresizce beyaz adamın kendilerine biçtiği sefil hayata boyun eğdirildiler.

ABD'nin Ova Kızılderililerinin tek geçim kaynağı olan Amerika bizonunun sistematik öldürülmesi soykırımla ilişkilendirilir. William Frederick Cody 1867–1868 yıllarında 18 ay içinde 4.280 bizonu avlayarak 'Buffalo Bill' lâkabını kazanmıştı. Ölü bizon = Ölü Kızılderili demekti.

ABD Bizon nüfusu: Kızılderili dönemi 60.000.000 baş 1800 yılı 40.000.000 baş 1850 20.000.000 baş 1865 15.000.000 baş 1870 14.000.000 baş 1875 1.000.000 baş 1880 395.000 baş 1885 20.000 baş 1889 1.091 baş 1895 1.000'den az 1902 1.940 baş 1983 50.000 baş (Wikipedia)

''A war of extermination will continue to be waged between the two races until the Indian race becomes extinct'' (Kızılderili ırkı yok olana kadar bu iki ırk arasında yürütülen imha savaşı devam edecektir) Kaliforniya Valisi Peter Hardeman Burnett, Ocak 1851

Bizon kalmayınca açlık ve buluşan çiçek hastalığı ile ölmeyenler de ''Restriction Area'' denilen kontrol altındaki bölgelerde yaşamaya mecbur bırakıldı. Bu bölgeler de ne av yapmanın ne de tarımın mümkün olduğu kurak, çorak bölgelerdi. Yıldırıp, çaresiz bırakma politikasıydı bu.

‘Kill Every Buffalo You Can! Every Buffalo Dead Is an Indian Gone’ ''Öldürebildiğin her bizonu öldür. Her ölü bizon bir yerlinin gidişi!'' İnsanları, hayvanları tüketen, ruhları emen ve asla doymak bilmeyen bir aç gözlülük...

Eski dünyanın hastalıklarına karşı bağışıklığı bulunmayan yerliler, kendilerine bulaştırılan çiçek hastalığı ile milyonlarca bireyini kaybetti. Bugünün koşullarıyla bir düşünün: Yeni bir kıta ve oranın gerçek sahibi olan insanlarla karşılaşıyorsunuz ama hain planlarınız var!

Bilerek, planlayarak, isteyerek bu insanlara hastanelerin Covid servislerindeki örtüleri, battaniyeleri ve enfekte olmuş yardım paketlerini veriyorsunuz gülümseyerek(!) ve on milyonlarca insanı öldürüyorsunuz. Çünkü ''En iyi Kızılderili ölü Kızılderilidir.'' Buna inanıyorsunuz!

Bu söz, ABD Ordusu'nda 1883'te general olan Philip Henry Sheridan'a ait. Dönemin bir diğer yaygın sözü de ''Her ölü bizon, ölü bir Kızılderili demek''ti. Avrupalıların bağışık olduğu hastalıklara bağışıklığı bulunmayan Kızılderililerin çiçekten enfekte oluşu Kolomb'a dayanır.

Avrupalılarla ilk temasın ardından Amerika'daki yerli nüfusun %95 kadarı Eski Dünya'dan getirilen hastalıklar sonucu öldü. Gücünü adaletten değil; zorbalıktan alan bir düzenin temeliydi bu vahşet. İnsanlık ise halen bu kanlı temelin üzerine inşa edilen binanın sakil gölgesinde.

16. ve 17. yüzyıllardaki Avrupalı - Kızılderili temaslarında yerlilere geçen bulaşıcı hastalıkların aktarımında kasıt olduğu düşünülmüyor. Ancak Teksas-Kızılderili savaşları sırasında Teksas askerleri çiçek hastalığı ile enfekte battaniyeleri Lenape Kızılderilileri'ne vermişti.Meksika'daki Aztek İmparatorluğunu İspanyol kâşif ve asker Hernán Cortés 1519 Şubat ayında işgal etmişti. Bu işgalde Aztek askerlerine en büyük darbeyi İspanyolların farkında olmadan getirdikleri çiçek hastalığı virüsü vurmuştu. Güçlü Aztek ordusu hastalıkla erimişti.

İspanyol misyoner Toribio de Benavente Azteklerdeki bu çiçek salgınını şöyle tasvir eder: ''Hastalığın çaresini bilmeyen Kızılderililer tahtakuruları gibi yığınlar hâlinde öldüler. Birçok yerde halkın hepsi öldü ve ölü sayısının çokluğundan gömülemediler. Evleri mezarları oldu.''

Eski Dünya'dan Yeni Dünya'ya taşınan bulaşıcı hastalıklar kısa sürede tüm kıtaya yayıldı. Karayipler, Meksika, Şili, Peru, Arjantin, Brezilya Kızılderililerinin kimi yerde %25'i, kimi yerde %90'ı sadece çiçek hastalığı nedeniyle öldü. Nasıl tedavi olunacağını bilmeden, çaresizce!

Şili - Arjantin arasında Araukanya bölgesinde yerli Mapuçe Kızılderilileriyle İspanyol işgalciler arasındaki Arauco Savaşı'nda onları yenmenin mümkün olmadığını gören yeni vali Francisco de Villagra çiçek hastalığı salgını için: ''Tanrının sihirli bir girişimiydi'' der...

Kuzey Amerika'daki çiçek hastalığı salgınlarında yaşanan can kayıpları da korkunç rakamlara ulaştı. 1633 yılında Kuzeydoğu ABD'de Plymouth, Massachusetts'te çiçek hastalığı virüsü Kızılderililere bulaşmış ve diğer çoğu yerde olduğu gibi burada da yerli nüfus tamamen yok oldu.

1634 yılında Mohawklara ulaşan çiçek hastalığı 1636'da Ontario Gölü'ne ve 1679'da da İrokuaların topraklarına ulaştı ve yüz yıl içinde ABD'nin Batı yakasındaki Kızılderililerin %30 kadarı çiçek hastalığı salgınında öldü.

Owa Kızılderilileri, Mississippi'deki Yılan Kızılderilileri, Siyular, Apaçiler, Kriler, Anişinabeler, Ojibvalar, Boston, Colarado, Connecticut, California, Nevada, Arizona ve Massachusetts Kızılderileri ve Kanada, Québec yerlileri... Hem hastalıkla hem de silahla yok edildiler.Kaliforniya'da 1846 Kaliforniya Altına Hücumu sırasında yerli dağ kabilelerinin kadınları madenciler tarafından cariye, erkekleri köle ya da silah talim hedefi (shooting targets for sport) olarak kullanıldı. Dönem gazeteleri öldürülen Kızılderili görselleri ile çıktı uzun süre.

Bu mesele uzayıp gidiyor. İkinci bir bilgiselde devam ederiz nasipse. V'esselam...