Bir Rus daha seçim manipülasyonuyla suçlandı

ABD Adalet Bakanlığı, 6 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine siber saldırılarla müdahale etmeye çalıştığı iddiasıyla ilk kez bir Rus vatandaşını suçladı.

Adalet Bakanlığı, Elena Alekseevna Khusyaynova adlı kadın hakkında yapılan suçlamaya dair yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanlık, açıklamasında, ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan Khusyaynova'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın Rus iş adamı Yevgeny Viktorovich Prigozhin tarafından fonlanan Concord yönetim ve danışmanlık şirketi ile Concord yemek dağıtım şirketi firmalarında baş muhasebeci olarak çalıştığını ve sosyal medya üzerinden ABD seçimlerine yönelik manipülasyon yaptığını ileri sürdü.

Khusyaynova'nın, Amerikan aktivist görünümlü binlerce sosyal medya ve mail hesabı oluşturarak bölücü siyasi içerik paylaştığını belirten bakanlık yetkilisi Savcı Zachary Terwilliger, "Günüzüme kadar devam eden bu tarz saldırıların stratejik hedefi, ABD siyasi sisteminde anlaşmazlık çıkarmak ve demokratik kurumlarımıza olan inancımızı baltalamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Terwilliger, "Bu dava, federal güvenlik makamlarının yasa dışı yabancı etki faaliyetlerinin sorumlularını bulmak ve kovuşturmak için agresif bir şekilde çalıştığını ve yabancı aktörlerin hükümetimizin kanuni işlevlerini engelleme gayretlerine sessiz kalmayacaklarını göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Khusyaynova'nın, ocak ayında yapılacak seçimlere müdahale etmekle suçlanan ilk kişi olduğu ve çalıştığı şirketlerin sahibi olan iş adamı Yevgeny Viktorovich Prigozhin'in ise daha önce Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahale iddialarını araştıran özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından suçlandığı belirtildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net