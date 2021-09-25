Biri çocuk 9 kişinin cesedine ulaşıldı
Panama'da göçmen olduğu sanılan biri çocuk 9 kişinin cesedinin bulunduğu aktarıldı.
Amerika 25.09.2021, 12:34
Panama'nın Kolombiya sınırı yakınlarında, göçmen olduğundan şüphelenilen 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Darien Bölge Savcılığının verdiği bilgilere göre, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 9 ceset, Embera Wounaan bölgesindeki Tuqueza ve Canaan Membrillo nehirleri yakınlarında bulundu.
Başsavcı Julio Vergara, cesetlerin, şiddetli yağmur nedeniyle sürüklenerek kaybolan göçmenlere ait olabileceğine inandığını ifade etti.
Savcılık ofisi, ulaşılan cesetlerin kimlik bilgilerine dair herhangi belgenin bulunmadığını belirtti.
AA
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