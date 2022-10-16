Birleşmiş Milletler, Etiyopya'daki çatışmaların "derhal durdurulması" çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'da ordu ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF), çatışmaları derhal durdurmaları çağrısında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, yazılı açıklamasında, Etiyopya'da artan çatışmalara dikkati çekti.

Taraflara çatışmaları derhal durdurmaları çağrısı yapan Dujarric, bu durumdan sivillerin zarar gördüğünü belirtti.

Dujarric, Afrika Birliği (AfB) arabuluculuğundaki barış görüşmelerinin yeniden başlamasına destek verdiklerini kaydetti.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesine yol açtı.

Etiyopya ile TPLF arasında Afrika Birliği (AfB) arabuluculuğunda yapılması planlanan barış müzakereleri ertelenmişti. Addis Ababa hükümeti ve TPLF, mevcut çatışmanın barışçıl çözümü için AfB'nin barış müzakereleri teklifini kabul etmişti.

Heyetlerin 2 yıl aradan sonra ilk kez 8 Ekim'de Güney Afrika'da buluşması planlanıyordu.