Bizon vahşeti için sıraya girdiler

ABD’de park yetkililerinin verdiği ilandan sonra Büyük Kanyon Ulusal Parkı'nda silahla bizon öldürme fırsatı için 45 binden fazla başvuru yapıldı.

Yetkililere göre bizonlar arkeolojik kazı yerlerini ve başka alanları ayaklarıyla çiğniyor ve kanyonun North Rim bölgesindeki suyu kirletiyor.

Yetenekli atıcıların yardımını isteyen ender rastlanır nitelikteki ilan, salı günkü kapanış tarihinden önce kayıt yaptıran 45 binden fazla adayın dikkatini çekti.

Arizona Avcılık ve Balıkçılık Birimi (AZGFD) bu büyük aday havuzundan 25 kişiyi seçip güvenlik incelemesi yürütecek ve listeyi Milli Park Hizmeti'ne (NPS) gönderecek.

Milli Park yetkilileri adayları değerlendirecek ve Büyük Kanyon'daki bizon avında yer alacak 12 kişiyi belirleyecek.

AZFGD'ye göre adayların yüzde 15'i, yani 6 bin 750'si Arizona'dan başvururken üçte birlik başka bir kısmı, yani 14 bin 850'si Teksas, Kaliforniya, Colorado ve Utah'tan başvurdu.

Büyük Kanyon'un North Rim bölgesinde gerçekleşecek olan av, 2 bin 438 metre veya üstü rakımda yaya olarak gerçekleştirileceği için son 12 kişi zorlu arazi ve çalışma şartlarıyla karşılaşacak.

Ayrıca gönüllülerin ağırlığı 907 kilogramı bulan bizonları, motorlu araçların veya yük hayvanlarının yardımı olmaksızın geri getirmesi gerekiyor.

Pennsylvania'dan başvuran 29 yaşındaki çiftçi Rich Dawley Jr., Associated Press'e şunları söyledi:

12 kişiden biri olayım diye dua ediyorum. Oynamadan kazanamazsınız.

Nebraska'dan başvuran 27 yaşındaki James Vasko şunları ekledi:

Bunun harika bir deneyim olacağını düşündüm. Ben tutkulu bir balıkçı ve avcıyım. Bizon avlamak için Büyük Kanyon'a gitmek kesinlikle muhteşem olur.

ABD'deki milli parklarda avlanmak yasak olsa da kaynakları körelten veya park personeli ve ziyaretçileri için riskli diye sınıflandırılan hayvanların sayısının azaltılması için avlanmaya izin veriliyor.

Milli Parklar Hizmeti, bizonların doğal habitatı olmayan North Rim bölgesinde bulunan tahmini 400 ila 600 bizonun bölgeye zarar verdiğini belirtiyor ve hayvan popülasyonunu 200'e indirmeyi amaçlıyor.

Yaban hayatı uzmanları Büyük Kanyon planını, diğer Milli Parkları da avlanmaya açabileceğinden ötürü eleştiriyor.

Kaynak: Independent Türkçe